CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per celebrare la santa patrona di Civitavecchia: Santa Fermina.

Si comincerà domani alle 8:30 con la messa celebrata dal Vescovo nella cappella di Santa Fermina nel Forte Michelangelo; intanto dalle 9:00 la banda musicale Puccini passerà per le vie del centro storico per portare note di festa. Alle 10:15 è previsto l'incontro tra i sindaci di Civitavecchia e di Amelia con l'esibizione degli sbandieratori di Amelia: sul sagrato della Cattedrale avverrà l’incontro dei sindaci di Civitavecchia e Amelia per rinnovare il gemellaggio delle due città unite dalla comune patrona. Alle 10:30, dalla chiesa Santa Maria dell'Orazione e Morte partirà il corteo storico di Civitavecchia, a cura della Pro Loco presieduta da Maria Cristina Ciaffi, e dei figuranti e gli sbandieratori di Amelia.

Alle 10:45 avverrà la tradizionale offerta del cero da parte del Vescovo di Amelia a quello di Civitavecchia. La tradizione è iniziata nel 1500: le popolazioni delle zone limitrofe di Amelia donavano a Civitavecchia un cero del peso equivalente alle loro popolazioni. La consegna del cero avverrà sul sagrato della cattedrale e subito dopo sarà concelebrata la Messa Pontificale dai vescovi di Civitavecchia Tarquinia e Porto Santa Rufina Monsignor Ruzza e da quello di Narni e Amelia Francesco Soddu.

Nel pomeriggio, alle ore 16.15, è previsto il raduno dei partecipanti alla processione che inizierà alle ore 17 con la preghiera comunitaria guidata dal vescovo Ruzza. Dopo il percorso cittadino, la statua con le reliquie della Santa sarà portata in mare per la benedizione tra le sirene delle navi e delle barche e avverrà l’offerta di una corona ai marittimi caduti sul lavoro. Al rientro della processione ci sarà la Messa in Cattedrale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA