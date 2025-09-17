CERVETERI - La mobilità di Cerenova torna sotto la lente d’ingrandimento. Dopo la realizzazione delle corsie ciclabili, che secondo molti abitanti hanno creato più problemi che soluzioni, il Consiglio Cittadino di Cerenova Campo di Mare ha indirizzato una lettera aperta alla sindaca Elena Gubetti. Nella missiva i cittadini chiedono di intervenire per «mettere equilibrio nella viabilità, dato che la costruzione delle piste ha creato disagi alla mobilità e alla sicurezza». La proposta concreta riguarda via Castel Giuliano, per la quale si chiede l’istituzione di un senso unico di marcia.

Secondo il comitato, l’attuale configurazione viaria genera complicazioni: «Avendo la strada parallela via Agylla lo stesso senso di marcia, risulta non agevole e insicuro il percorso per raggiungere via Castel Giuliano dall’interno del comprensorio, dove in alternativa si è obbligati a percorrere via Aurelia fino alla caserma dei pompieri o a passare dal mercato settimanale. Impresa improba e pericolosa nei giorni di apertura del mercato». Il problema, tuttavia, non riguarda solo i percorsi. I residenti denunciano anche la difficoltà del rientro serale: «Dopo una giornata di lavoro, vista la scarsa illuminazione delle strade del comprensorio, le vetture parcheggiate ai lati e l’obbligato attraversamento di tre incroci con stop, il ritorno a casa comporta rischi per automobilisti e pedoni».

A rafforzare l’appello, il Consiglio richiama una favola di Gianni Rodari, “Il semaforo blu”, come metafora della necessità di coraggio nelle scelte amministrative. «Sindaca, non potendo i suoi concittadini volare per giungere nelle loro abitazioni, attendiamo una rapida risoluzione alla problematica esposta. La cittadinanza tutta lo richiede. Abbia il coraggio di agire e di assumere per la città i migliori provvedimenti». Il comitato ricorda inoltre che una richiesta formale è già stata depositata presso il comando della Polizia Locale di Cerveteri, in attesa di una risposta. Ora la parola passa all’amministrazione comunale, chiamata a trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile e sicurezza quotidiana dei residenti.

