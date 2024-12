LADISPOLI – Dopo i residenti e i commercianti ora è la volta dell’opposizione politica. Tutti contro il cantiere della pista ciclopedonale in via Venezia che sta andando avanti non senza difficoltà. Prima i lavori interrotti per 30 giorni, poi il tracciato disegnato di fronte ai passi carrabili con una futura convivenza difficile tra ciclisti e automobilisti. Gli abitanti hanno anche contestato apertamente il fatto che siano stati eliminati dei parcheggi e non sia scattato un piano alternativo. Ma ci sono altri nodi importanti come la sicurezza all’incrocio tra via Napoli e via Venezia di fronte al sito archeologico della Grottaccia. Uno scenario di pericolo per pedoni e per gli stessi automobilisti considerato la ristrettezza della carreggiata e una curva che potrebbe spingere a questo punto la Polizia municipale ad effettuare nuove modifiche. Dove passerà poi la pista per raggiungere la stazione ferroviaria? Altro quesito a cui l’amministrazione comunale non ha ancora risposto. Insorge il Pd. «L’estate si avvicina – è l’affondo dei dem del circolo Luciano Colibazzi - e sono in arrivo i turisti da Roma pronti a tuffarsi in mare. C’è però già un progetto che è in alto mare: la pista ciclabile. Da tempo facciamo notare i molti dubbi riguardo il percorso e il fatto che in via Roma restringa pericolosamente la carreggiata. Quale sarà l’itinerario che condurrà la pista da via Venezia alla stazione pochi lo sanno». Altre critiche. «Pochi sanno – aggiunge il Pd - che a Ladispoli c’è una pista ciclabile. Il progetto infatti non è stato pubblicizzato. Non vi è stata alcuna campagna di pubblicità turistica su questo importante tema. La nostra domanda è la seguente: è questa l’idea di progettazione e pubblicità dell’amministrazione?». Ironico il consigliere comunale di Ladispoli Attiva Fabio Paparella: «Diteci che è uno scherzo, non può essere vero».

Intanto le uniche parole sono quelle del sindaco intervenuto sabato a Centro Mare Radio per annunciare possibili modifiche sul tracciato di via Venezia e via Roma. Ieri altro disagio: chiuse al traffico via La Spezia e via Fiume.

©RIPRODUZIONE RISERVATA