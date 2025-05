CIVITAVECCHIA – Intensa e concreta la presentazione della “Casa delle orfane bianche" di Fiammetta Palpati, organizzata dalla Book Faces e ospitata presso il Teatro Colussi venerdì scorso. Una sala quasi piena ha accolto la scrittrice e ascoltato attentamente il dialogo con il presidente dell'associazione Marco Salomone e il socio onorario Anthony Caruana.

«La casa delle orfane bianche è una storia che parla di maternità e di come si possa nascere già orfani, ma anche del processo di accettazione del lutto e che il ruolo di figli è il più ambito sia quando si è già genitori, sia quando si è costretti ad essere genitori dei propri genitori. La struttura del libro ha un impianto teatrale, con una voce narrante maschile che rompe la quarta parete interagendo con le tre protagoniste. Il passo è ironico, descrittivo, a volte delicato, altre struggente e crudo. Fiammetta Palpati ha avuto modo con questo libro di raccontare la violenza della nascita e di come questo dolore può manifestarsi lungo la vita in forme diverse nel rapporto genitore-figli. A conclusione dell'evento i soci della Book Faces e l'autrice hanno potuto condividere un momento di convivialità e confronto sulla scrittura.

Dalla Book Faces «un ringraziamento alla scrittrice Fiammetta Palpati per essere stata nostra ospite e aver emozionato tutti i presenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA