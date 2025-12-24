LADISPOLI – La campionessa italiana di karate Rebecca Ortu ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica: da oggi è ufficialmente un carabiniere. Un traguardo che trasforma la sua immensa passione per questo sport in una carriera professionistica. Un successo costruito sul talento e sul sacrificio. Pluricampionessa italiana, medaglia di bronzo mondiale, medaglia d'oro alla Coppa del Mondo, titolare inamovibile della nazionale, Rebecca ha dimostrato che la determinazione non conosce ostacoli. Il suo ingresso nell'Arma essendo l’atleta più titolata e meritevole non è stato un caso, ma il risultato di un percorso straordinario, conquistando l’opportunità di servire il Paese indossando la divisa, senza mai smettere di onorare la maglia azzurra. Un traguardo che arriva nei giorni di festa, rendendo questo Natale indimenticabile per lei, la sua famiglia e la comunità ladispolana. Nonostante il successo individuale, Rebecca non dimentica chi ha camminato al suo fianco in questo lungo percorso. Nel momento del giuramento, il suo pensiero è andato a chi l'ha sostenuta fin dai primi passi sul tatami: al padre (il suo primo e costante coach, guida fondamentale in ogni sfida), al maestro Vincenzo Riccardi, figura centrale nella sua crescita tecnica e umana, alla nazionale, al "Gabbiano" la società di provenienza.

