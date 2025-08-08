LADISPOLI – Non si ferma la “Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana” e domani alle 18 omaggio a Pier Paolo Pasolini presso il centro d’arte e cultura. Nella struttura di via Settevene Palo si terrà un appuntamento di grande rilevanza storica e civile: la ripresentazione del libro dedicato al caso Pasolini, uno degli episodi più controversi e irrisolti della cronaca italiana nel ricordo dei 50 anni dalla tragica e discussa scomparsa di uno dei più grandi poeti, registi e intellettuali del Novecento, ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975. L’autore Paolo Cochi, documentarista e scrittore, presenterà nuovamente il volume pubblicato nel 2018, realizzato in collaborazione con due grandi protagonisti del mondo della giustizia e della cultura: l’avvocato Nino Marazzita e il professor Francesco Bruno, entrambi recentemente scomparsi. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul significato e sull’attualità dell’opera e del pensiero di Pasolini, ma anche per affrontare – attraverso testimonianze e analisi – le zone d’ombra di una vicenda che, a distanza di cinquant’anni, continua a suscitare interrogativi e tensioni irrisolte. Un evento aperto al pubblico, per chi ama la verità, la memoria e la cultura. Nel frattempo, sempre per quanto riguarda la Biennale, promossa dall’assessorato alla Cultura e che ha riscontrato un grande successo, le opere degli artisti resteranno esposte al centro d’arte e cultura fino al 31 agosto.

