ALLUMIERE - Nel giorno dell’Epifania la comunità di La Bianca ha vissuto un momento intenso di fede e condivisione con l’arrivo dei Re Magi a cavallo. Una tradizione che si rinnova e che unisce generazioni, istituzioni e spiritualità, nonostante il maltempo. Nella frazione di La Bianca sono arrivati i Magi portando con sé il senso profondo del cammino, della ricerca e della speranza. Guidati dalla stella hanno attraversato la frazione in maniera particolarmente suggestiva, in sella a tre bellissimi cavalli, offrendo alla comunità un’immagine carica di fascino e significato. Ad aprire il corteo è stato il parroco don Fabio, accompagnando simbolicamente il cammino dei Re verso la capanna e ricordando a tutti che ogni ricerca sincera conduce sempre a Gesù. Presente il sindaco Luigi Landi. Un momento speciale vissuto con partecipazione e calore dalla comunità, che ha saputo trasformare anche le difficoltà legate al meteo in un’occasione di unità. Tre doni, tre segni, una sola gioia: quella di una tradizione che continua a parlare al cuore, invitando grandi e piccoli a mettersi in cammino senza paura, proprio come fecero i Magi. «Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento - spiegano dalla parrocchia di La Bianca - a don Fabio per l’ospitalità e la guida spirituale, a Marina, Vincenzo e al piccolo Mattia, alla famiglia Papa con Alessandro, Marta e Azzurra, al coro parrocchiale, al sindaco di Tolfa Luigi Landi, alla sindaca Stefania Bentivoglio, all’assessore Romina Scocco, e a tutti coloro che, anche in piccola parte, hanno collaborato rendendo questa festa un autentico momento di fede e di famiglia». Proprio l’assessore Romina Scocco, delegata della frazione e membro del coro parrocchiale di La Bianca, ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: «Una comunità in cammino, mai ferma, come i Magi dietro la stella. Il tempo quest’anno non ci ha assistito, ma siamo comunque riusciti a racchiudere, in un momento comunitario, la magia del presepe con l’arrivo dei Magi a cavallo. Il presepe è una tradizione per La Bianca, iniziata molto tempo fa con don Egidio. È stato bello vedere giovani impersonare i Re Magi e la Sacra Famiglia per farci rivivere la magia del Natale e dell’Epifania». La giornata si era aperta al mattino con la Santa Messa nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes di La Bianca, animata dai Cantori di Tolfa, ai quali va un ringraziamento speciale. Con il loro canto hanno saputo dare voce alla gioia dell’Epifania, creando un’atmosfera intensa, accogliente e profondamente condivisa. La comunità ha apprezzato ogni nota, ogni armonia, riconoscendo nella musica un dono capace di unire e di elevare lo spirito. «Che la luce della stella - auspica il parroco don Fabio Casilli - continui a illuminare il cammino quotidiano, accompagnando la nostra comunità che, come i Magi, sceglie di non fermarsi mai».

