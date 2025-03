LADISPOLI – Un kitesurfer con una tartaruga marina in mano. Un’immagine che ha spopolato sui social e che si riferisce ad un salvataggio effettuato l’altro pomeriggio sulla costa di Marina San Nicola. La Caretta caretta era in grande difficoltà nei pressi degli scogli perché attorcigliata a delle reti da pesca. L’istruttore Massimo Cacciamani, dopo le sue lezioni, se n’è accorto e assieme ad altri sportivi ha raggiunto l’esemplare per aiutarlo. Con dei coltellini sono state tagliate quelle che per la tartaruga erano delle funi che rischiava nodi provocargli lacerazioni. Alla fine, dopo essere stata liberata, ha ripreso a nuotare verso il largo. Tante altre volte delfini e tartarughe hanno raggiunto la costa ladispolana, spesso purtroppo trascinati a riva privi di vita. Stavolta è andata bene grazie all’intervento del gruppo di kitesurf di San Nicola, con l’istruttore che aveva terminato l’addestramento con i ragazzi.