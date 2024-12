La chiusura della strada, che da ottobre interdice la circolazione, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I residenti della zona, già con i nervi tesi per la presenza di un edificio che si trova in uno stato d’abbandono decennale, ora devono fare i conti con la chiusura di via delle Conce e via San Tommaso, a pochi passi da piazza San Pellegrino.

«L’edificio - raccontano - è abbandonato da anni. Nei mesi scorsi è crollato il tetto all’interno. Da tempo va avanti questa situazione e nessuno lo sistema. Ma il disagio più grande - proseguono i residenti - ora arriva dalla chiusura della strada, a pochi passi dal Christmas Village».

Quello della circolazione, che si trascina da ottobre, non sarebbe l’unico problema.

«Ultimamente da queste parti i vigili sono sempre in agguato - proseguono i residenti - se qualcuno lascia, anche solo per pochi minuti, l’auto vicino alla transenne in una strada che - lo ricordiamo - è comunque chiusa, prende di sicuro la multa».

Gli abitanti della zona quindi chiedono che sia ripristinata la circolazione stradale e che si trovi una soluzione al problema di abbandono di quell’edificio che sta diventando un pericolo anche per le persone.