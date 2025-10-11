È grave l’uomo che questo pomeriggio è stato investito a Montefiascone. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,40 in via Oreste Borghesi. Secondo una prima ricostruzione, una Citroen C3 avrebbe travolto l’uomo, un cinquantenne, prima di scontrarsi con due auto in sosta. La vettura si sarebbe poi fermata a una cinquantina di metri di distanza. L’uomo investito è stato trasportato all’ospedale Santa Rosa in codice rosso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Per consentire gli accertamenti, infatti, la strada è stata chiusa.