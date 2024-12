TARQUINIA – E’ indagato per omicidio stradale l’automobilista che sabato scorso19 ottobre 2024 ha investito e ucciso Maria Antonia Lari.

La pubblico ministero della Procura di Civitavecchia, dottoressa Martina Frattin, titolare del procedimento penale ha iscritto nel registro degli indagati l’automobilista, G.D. R di 49 anni di Tarquinia, che sabato mattina ha travolto la 59enne mentre stava attraversando a piedi la strada, Aurelia Vecchia, ai piedi della città in località Il Piano, dopo aver fatto la spesa.

Stando alle testimonianze, l’automobilista avrebbe investito l’incolpevole vittima durante una manovra in retromarcia in uscita dall’area parcheggio.

Il sostituto procuratore ha disposto l’autopsia sulla salma per accertare se il decesso sia stato determinato esclusivamente dai gravissimi politraumi riportati dalla signora Lari prima nell’impatto con la vettura e poi nella rovinosa caduta sull’asfalto.

L’incarico sarà conferito giovedì 24 ottobre, alle ore 9, negli uffici della Procura di Civitavecchia, alla dottoressa Benedetta Baldari dell’istituto di Medicina legale dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove poi il consulente tecnico del pm procederà con l’esame a partire dalle 15 della stessa giornata.

Alle operazioni peritali parteciperà, quale medico legale per la parte offesa anche il dottor Antonio Grande, messo a disposizione da Studio3a-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso l’Area manager per il Lazio Matteo Cesarini, si sono affidati i familiari della vittima per fare piena luce sui tragici fatti e per ottenere giustizia, in collaborazione con l’avvocato Alessandro Giuseppe Maruccio del foro di Civitavecchia.

Maria Antonia Lari ha lasciato in un dolore immenso il marito, due figli, una nipotina a cui era legatissima e un fratello.

Una volta ultimato l’esame, l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i congiunti della donna potranno fissare la data dei funerali, che saranno partecipatissimi: la signora Lari era conosciuta e ben voluta da tutti nella sua città.

