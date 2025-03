CIVITAVECCHIA – Stava attraversando sulle strisce pedonali, in zona Uliveto, quando un’auto l’ha presa in pieno. Brutta avventura domenica sera per una donna residente a Civitavecchia, investita da una Lancia Delta scura.

Subito dopo l’impatto, il conducente ha battibeccato con la donna, incurante del fatto che la stessa fosse ferita proprio a causa dell’investimento.

La discussione tra il conducente dell’auto e la malcapitata, avvenuta tra l’altro in presenza di diversi testimoni, si è conclusa dopo alcuni minuti con il conducente della Lancia Delta che si è rimesso alla guida e si è allontanato dal luogo dell’incidente, lasciando sul posto la donna visibilmente provata dall’accaduto.

Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri: nel giro di pochissimi minuti è intervenuta una pattuglia della sezione Radiomobile che dopo aver raccolto le prime informazioni sul posto e dopo essersi accertata delle condizioni di salute della persona ferita, si è messa sulle tracce dell’autore dell’investimento.

L’uomo, un ultrasettantenne è stato intercettato in giro per le strade di Civitavecchia.

I Carabinieri lo hanno denunciato a piede libero.