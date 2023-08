SANTA MARINELLA – Tragedia ieri sera a Santa Marinella, sul lungomare Marconi, all’altezza delle Palafitte.

Una donna alla guida di una Volkswagen Polo ha investito due persone. Una delle due, una anziana donna è deceduta sul colpo. A constatarne il decesso il dottore dell’automedica giunta sul posto.

Per l’uomo, anche lui di età avanzata, la situazione sembrava molto grave. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso.

La conducente dell'autovettura è in stato confusionale, affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia che hanno messo in sicurezza l'area e i veicoli. La donna alla guida dell’auto, infatti, dopo l’impatto, ha finito la sua corsa su una vettura e un motociclo parcheggiato dal lato opposto le palafitte.

Presenti anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.