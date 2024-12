TOLFA - ALLUMIERE - Tutto pronto a Tolfa, La Bianca e Allumiere per accogliere la grande manifestazione "Emozioni in Rosa" promossa dall'associazione Susan G. Komen dei Monti della Tolfa diretta dalla fondatrice e coordinatrice Elena Riversi. In collina volontari e volontarie fino ad oggi sono stati all'opera per curare e allestire tutto e poter accogliere nel miglio modo possibile la grande invasione rosa. "Emozioni in rosa", una bellissima e imperdibile giornata di solidarietà, sport e arte dedicata alle“Donne in Rosa” e organizzata per lanciare l'importante messaggio della prevenzione come mezzo di cura. "Emozioni in rosa" si svolge tra Tolfa ed Allumiere ormai da 11 anni ed è promossa dall'associazione "Susan G. Komen" dei Monti della Tolfa: tutto il ricavato è, infatti, devoluto proprio alla Komen che si occupa di prevenzione e assistenza alle donne operate di tumore del seno, sostiene progetti importanti per le donne.

>Emozioni in Rosa" è una manifestazione organizzata per lanciare l'importante messaggio della prevenzione e sarà contraddistinta da tre step: la prima a Tolfa con l'accoglienza, i saluti delle autorità e del chirurgo senologo oncologo del Policlinico Gemelli, Antonio Franco e altri momenti fino poi alla partenza della camminata. Il secondo step sarà la camminata colorata fra Tolfa e Allumiere passando per le strade di Tolfa, La Bianca e Allumiere tutte allestite con magnifici addobbi in rosa. Il terzo step sarà poi ad Allumiere con l'accoglienza, il flash mob delle scuole di danza "Dance World" e "New Evolution.Center", il punto ristoro a cura dell'Adamello, l'estrazione della lotteria con tantissimi premi messi in palio dai vari commercianti di Allumiere e Tolfa e i vari messaggi degli ospiti e delle autorità. A Tolfa è ad Allumiere l'animazione sarà a cura delle due bande: la banda Verdi di Tolfa e gli Amici della Musica di Allumiere. Forte e chiaro il messaggio del chirurgo senologo Antonio Franco che è un altro "angelo" di tante donne in rosa e che esorta a fare la mammografia e l'ecografia mammaria. Visto che quasi la metà delle donne tra i 50 ed i 69 anni non partecipa allo screening organizzato, cioè con chiamata dal SSN è sempre più importante trasmettere il messaggio dell'importanza della prevenzione senologica: da anni le comunità di Tolfa ed Allumiere sono un esempio di cultura della prevenzione.

>La Komen dei Monti della Tolfa comprende Allumiere, Tolfa, La Bianca e alla manifestazione aderiscono anche molte associazioni e gruppi di tutto il comprensorio. Da molti anni la Komen è attiva nei due paesi grazie alla donna in rosa Elena Riversi (fondatrice e responsabile della Komen dei Monti della Tolfa), al professore chirurgo senologo Gianluca Franceschini, a Velia Moraldi. Elena fu una delle prime pazienti del professor Franceschini e, insieme, diedero vita alla grande attività e grande movimento delle donne in rosa collinari tanto che oer molti anni il gruppo collinare è stato premiato "il più numeroso" alla Race for the Cure che si tiene ogni anno a Roma. Undici anni fa poi il professor Franceschini insieme a Elena Riversi e alla Psiconcologa Marinella Linardos pensarono di dar vita a "Emozioni in rosa" e subito il territorio accolse questo progetto che oggi è ormai un appuntamento fisso molto atteso e partecipato.

>A raccogliere il testimone dal professor Franceschini per questa manifestazione (dopo il dottor Sabatino D'Archi) è il dottor Antonio Franco, il qualeoltre ad essere un eccellente medico è empatico ed è una persona straordinaria. Da rilevare che molto amato da tutte le donne in rosa del territorio è il professor Riccardo Masetti primario della Senologia del Gemelli e fondatore della Komen: lui e la presidente di Komen Italia, la professoressa Daniela Terribile fin dall'inizio sono stati vicini al territorio e presenti nelle varie iniziative. "Sembra ieri che abbiamo dato il via alla prima edizione di "Emozioni in rosa" e invece si svolge oggi l'11^ edizione - spiega l'eccezionale e attivissima responsabile Komen dei Monti della Tolfa, Elena Riversi - ci siamo ritrovate ad allestire di rosa i nostri paesi, Allumiere, Tolfa e La Bianca. Il tempo, anche se non promette nulla di buono, non ci ferma: tutti compatti nell'organizzare "Emozioni in rosa". Giovedi mattina, mentre attaccavamo il simbolo della Komen lungo le vie del paese, ogni persona che passava ci sosteneva e ci stimolava ad andare avanti. È una forte emozione sentire il calore dei cittadini; tutti pronti a dare una mano. Sono orgogliosa che questo evento sia da stimolo per tutti, donne e uomini. La prevenzione, come cita la Komen, è il nostro capolavoro.Cerchiamo in ogni modo di promuovere la prevenzione, perché purtroppo ancora troppe persone non hanno capito quanto è importante. Vi attendiamo numerosi a questa bella, allegra e colorata festa. Più siamo e meglio stiamo. Tutti insieme vogliamo dire alle molte donne malate di tumore al seno che da questa patologia si può guarire e a testimoniarlo saranno le tante donne in rosa come me".

>L'appuntamento è alle 8:30 in piazza Vittorio Veneto a Tolfa con i saluti e la seduta di shiatsu a cura dell'associazione VisFisieo; alle 9:30 introdurrà la giornata il chirurgo senologo oncologo del policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, dottor Antonio Franco. Seguirà il saluto di benvenuto da parte delle autorità dei due comuni di Tolfa e Allumiere, non mancherà l'accompagnamento musicale della banda musicale Giuseppe Verdi di Tolfa.Alle ore 10 ci sarà lo start della camminata e alle 11:30 (circa) è previsto l'arrivo ad Allumiere dove ci sarà l'accoglienza e sarà attivo il punto ristoro a cura dell'associazione Adamo; a seguire si svolgerà il flash mob delle scuole di danza "Dance World" e "New Dance Evolution Center". Alle ore 12 si svolgerà l'estrazione dei biglietti della lotteria a premi; seguirá dalle 13 in poi il pranzo a cura della Cooperativa Alfa 2.

>Ci sarà un clima di festa per sostenere donne e uomini che stanno attraversando un periodo difficile, per sostenere chi ce l'ha fatta e ricordare con forza chi non c'è ma vive in mezzo a noi. Questa manifestazione è un momento fondamentale per far crescere la cultura della conoscenza, della prevenzione e della sensibilizzazione rispetto al tema della malattia legata ai tumori al seno, allo stesso tempo sarà anche una giornata intensa di grande emozione solidarietà tra tutti i partecipanti.

