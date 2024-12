FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, «A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, sarà necessaria la sospensione del flusso idrico dalle ore 22:00 del 2 luglio 2024 alle ore 21:00 del 3 luglio 2024.

In considerazione della sospensione idrica, l’Amministrazione Comunale dispone, attraverso apposita ordinanza, la chiusura per l’intera giornata del 3 luglio 2024 dei seguenti servizi: Nido d’infanzia Il Pagliaccetto, via Torre del Pagliaccetto, Torrimpietra.

Nido d’infanzia Raggio di Sole, via Nurallao, 14, Aranova.

Nido d’infanzia Piccoli Passi, via Santa Teresa di Gallura, 11, Fregene.

Ufficio comunale di Palidoro, sito in piazza SS Filippo e Giacomo, 19.