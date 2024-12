FIUMICINO - Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, il giorno 12 giugno 2024 dalle ore 8 alle ore 20 è necessario effettuare una sospensione dl flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino. Potrebbero quindi verificarsi abbassamenti e/o mancanze di pressione sul vostro territorio in particolare in: via dei Polpi, viale Coccia di Morto, via delle Carenarie e vie limitrofe. Per casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione aggiuntiva è possibile visitare il sito www.gruppo.acea.it.