LADISPOLI - E mentre dal Pd e da parte dei cittadini arrivano le polemiche per le condizioni del manto stradale, tra dissesti “naturali” causati dal degrado e gli effetti di lavori che attendono di essere ultimati, l’amministrazione ha annunciato l’avvio dei cantieri nel quartiere Caere Vetus. Asfalto nuovo in via Nino Bixio, via Salvo D'Acquisto e via Enrico Toti. «Nel frattempo gli uffici comunali stanno predisponendo la progettazione per gli interventi successivi, che riguarderanno la sistemazione dei marciapiedi e la manutenzione della rete viaria in tutti i quartieri della città - ha spiegato il sindaco Alessandro Grando - per un investimento complessivo di 5 milioni di euro nel biennio 2024/2025». E se i cittadini delle arterie interessate esultano, dall’altro lato ci sono i residenti di altri quartieri che chiedono interventi. «Spero che rimanga qualche soldo per fare anche via del porto e via Torre Perla», scrive il signor Duilio.

Altri, invece guardano, in vista dell’arrivo del periodo invernale e delle relative piogge, alle condizioni di caditoie e tombini chiedendo un intervento rapido di manutenzione e pulizia per prevenire eventuali allagamenti.

