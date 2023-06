ORTE – Ingv installa stazione sismica in locali del Comune. La giunta ha deliberato di concedere i locali in comodato d’uso gratuito per nove anni, fornendo alimentazione elettrica e collegamento dati. Una struttura che potrà magari servire a dare una risposta ai fenomeni percepiti dai residenti, boati, gli ultimi dei quali lo scorso anno.

La delibera concede «In uso gratuito all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un locale al piano interrato della nuova sede comunale in via Cavour al fine di ospitare una prima stazione sismica di prova, che in caso di esito positivo, diverrà definitiva, vista la funzione di pubblica utilità dell’impianto di rilevazione, a livello locale e nazionale. E di fornire per la stazione sismica sopraddetta, in via gratuita, alimentazione elettrica e collegamento dati».