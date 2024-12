CERVETERI – È spuntato fuori all’improvviso strisciando sulle scale fino al pianerottolo al primo piano. Per caso una famiglia cerveterana non se lo ritrovava nel soggiorno. «Spesso davanti la porta di casa ci sono questi “regalini” – commenta Vittoria, la residente – per fortuna che il mio gatto li neutralizza. Non so nemmeno che tipo di rettile sia. Per fortuna sono al primo piano». Incontro ravvicinato con un serpente ma questa volta non sono intervenuti i volontari di Farembiente, molte volte intervenuti in estate, ci ha pensato prima il felino. Non si trattava di una vipera a vedere le immagini pubblicate sui social ma di un innocuo biacco sempre più diffuso sul litorale tra Cerveteri e Ladispoli. E un altro esemplare se l’è trovato di fronte un pedone l’altra mattina a Ladispoli e ha pubblicato il video scatenando le reazioni dei cittadini tra chi si è mostrato preoccupato e chi invece ha evidenziato come questi rettili siano assolutamente non nocivi per l’uomo e per questo dovrebbero essere salvaguardati.

