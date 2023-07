CERVETERI – Scontro frontale tra due vetture sulla Settevene Palo. Il punto maledetto è sempre lo stesso: l’incrocio con l’imbocco autostradale della Roma-Civitavecchia. Il nuovo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per nessuno, è avvenuto a pochi metri dallo svincolo per la A-12. Una delle due auto è rimasta particolarmente danneggiata. Sul posto due ambulanze del 118 per soccorrere i rispettivi conducenti che non hanno avuto ferimenti gravi. Rilievi affidati agli agenti della polstrada di Cerveteri-Ladispoli chiamati a stabilire la dinamica dell’impatto e le responsabilità. Il traffico è in tilt in tutte le direzioni, sia in entrata che in uscita. Ed è un classico ormai sulla Settevene Palo. In tanti in queste ore sono tornati alla carica per chiedere la rotatoria che si spera, finalmente, possa risolvere un problema di viabilità che sta esasperando da anni automobilisti e pendolari che spesso rimangono imbottigliati per via di incidenti o anche tamponamenti. Per procedere con l’iter del rondò – come anticipato il mese scorso dal sindaco, Elena Gubetti - dovrebbero avvenire dei piccoli espropri su lotti agricoli. I sopralluoghi dei tecnici sono previsti già dopo l’estate ma non è chiara ancora la tempistica dei lavori e sembra davvero molto lontano ancora il taglio del nastro. A breve invece dovrebbero partire i cantieri in via Settevene Palo Nuova dopo l’approvazione in consiglio comunale dell’ampliamento commerciale di Lidl in cambio di una rotatoria, una pista ciclabile, un’area per lo sport e una per i cani e rispettivi padroni.

