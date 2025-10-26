Tre auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto sabato sera lungo la Cassia, tra Vetralla e la frazione di Cura. Nell’impatto ci sono stati diversi feriti ma nessuno sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. L’incidente si è verificato dopo le 22 all’altezza dell’incrocio con via Donatori di Sangue, nei pressi di “Vetralla Gomme”.

Per cause in corso d’accertamento, le tre vetture si sono scontrate e una, per la violenza dell’urto, si è ribaltata sul fianco sinistro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica. Dopo le prime cure, i feriti, tutti giovani e giovanissimi, sono stati trasportati all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, alcuni d’urgenza ma, come detto, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Tutti i mezzi coinvolti hanno subito danni ingenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Viterbo. Per consentire i soccorsi e i rilievi la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.

