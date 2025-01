CIVITAVECCHIA – Brutto incidente per Pino Petito, il noto ciclista civitavecchiese, rimasto gravemente ferito nel centro cittadino nella mattinata di ieri.

A quanto pare si trovava in bicicletta e stava raggiungendo alcuni amici cicloamatori da Scaccia, quando è stato travolto da un’auto a circa trecento metri da casa sua.

Una notizia allarmante, che ha fatto rapidamente il giro della città, coinvolgendo numerosi organi di informazione nazionali, data la notorietà del personaggio sportivo rimasto coinvolto nell’incidente.

Danni fisici rilevanti per Petito, che ha riportato la frattura di due vertebre, una commozione cerebrale, una lesione allo zigomo e dodici denti rotti o scheggiati.

Per il ciclista professionista una prognosi di cinquanta giorni - come riferito dal fratello Roberto ad alcuni organi di informazione che si occupano di sport e in particolare di ciclismo – da trascorrere immobile.

A Pino Petito vanno gli auguri di pronta guarigione della nostra redazione.