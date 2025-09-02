FIUMICINO – “Il quadro che emerge dall’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia e dalla Guardia di Finanza di Roma sugli appalti del Comune di Fiumicino è allarmante”. Così in una nota il capogruppo di Sinistra Civica Ecologista alla Regione Lazio, Claudio Marotta. «Le nuove misure cautelari relative alle ipotesi di corruzione, turbativa d’asta e gestione distorta delle risorse pubbliche rappresentano fatti di assoluta gravità – afferma Marotta - che rischiano di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione comunale. È necessario fare al più presto piena luce su ogni avvenimento e responsabilità. L’amministrazione deve essere un luogo di legalità, trasparenza, servizio alla comunità e la politica ha il dovere di condotte degne e all’altezza di tali missioni. La bocciatura politica della giunta Baccini è piena: continuiamo a vigilare affinché tale fallimento non travolga la credibilità delle istituzioni che è un bene primario da difendere con fermezza”.

