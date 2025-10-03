Paura questo pomeriggio e danni in un’abitazione di Cellere dove, per cause in corso d’accertamento, è divampato un incendio. Le fiamme si sono propagate da un garage sottostante una casa di via a Benigni a Cellere. Il rogo, con tutta probabilità, potrebbe essere stato innescato da un corto circuito di materiale elettrico stipato nel garage. A dare l’allarme sarebbero stati gli stessi residenti che, visto il denso fumo fuoriuscire dal locale, hanno chiamato i vigili del fuoco e hanno lasciato l’abitazione. Sul posto è intervenuta una squadra da Gradoli. Presenti anche i carabinieri e il 118 ma per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere e domare le fiamme. Il garage è andato comunque completamente distrutto, bruciati i mobili e gli attrezzi al suo interno.