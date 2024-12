Paura nel pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in via Arnoldo da Praga a Cerveteri. Le fiamme hanno aggredito un terreno di sterpaglie ma in breve e si sono propagate fino a raggiungere due roulotte al cui interno vi erano stipate delle bombole di gpl. Provvidenziale è stato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco accorsi sul posto insieme alla squadra antincendio boschivo. Sono riusciti ha domare le fiamme in tempi rapidi e a mettere in sicurezza le bombole evitando che queste esplodessero.

Estinte le fiamme si sono messi a protezione delle abitazioni che si trovavano nelle immediate vicinanze. Intorno alle 19 erano ancora le operazioni di bonifica degli ultimi focolai.

Presenti sul posto anche la protezione civile, i carabinieri e il 118. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.