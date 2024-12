TARQUINIA - Territorio di Tarquinia presidiato per prevenire gli incendi. Grande lavoro per i Vigili del fuoco e i volontari Aeopc alle prese con diverse richieste di intervento, in particolare lungo l’Aurelia. Nella sola giornata di venerdì sono state almeno tre le richieste di soccorso.

Diverse le segnalazioni di roghi lungo la statale, che hanno richiesto interventi antincendio.

In fiamme, in particolare, diverse sterpaglie a bordo della strada. Sul posto sono intervenuti una prima volta i Vigili del fuoco. In una seconda segnalazione da parte dei Carabinieri sono intervenuti i volontari Aeopc per via anche del fumo che invadeva la strada, richiedendo operazioni di bonifica dell’area interessata.

Poi in serata, intorno alle 21 circa, sono scattate ulteriori richieste di intervento ai Vigili del fuoco e al Coc di Tarquinia.

