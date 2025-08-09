CIVITAVECCHIA – Un nuovo presidio salvavita è stato installato questa mattina in Corso Garibaldi, sotto la Terrazza Guglielmi. Il defibrillatore è stato donato dall’Associazione APS “Ruben Ciarlanti” e collocato in una posizione strategica nel cuore della città.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Marco Piendibene, l’assessore al Turismo e Lavoro Piero Alessi, la Polizia di Frontiera rappresentata dalla dirigente Giorgia Iafrate e membri dell’associazione donatrice.

L’iniziativa, sottolineano dal Comune, rappresenta «un gesto di grande generosità e attenzione verso la comunità» e contribuisce a rendere Civitavecchia più sicura, soprattutto in un’area ad alta frequentazione come il centro cittadino.

Il sindaco Marco Piendibene ha espresso un sentito ringraziamento all’APS “Ruben Ciarlanti” per la donazione e agli uffici comunali che hanno provveduto alla predisposizione della struttura che ospita il dispositivo. «Disporre di un defibrillatore in un punto così centrale – ha evidenziato – può davvero fare la differenza in caso di emergenza».

L’apparecchiatura sarà accessibile in caso di necessità, andando ad ampliare la rete cittadina di defibrillatori pubblici, strumenti essenziali per intervenire tempestivamente in situazioni di arresto cardiaco improvviso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA