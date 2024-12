S. MARINELLA – E’ stato inaugurato domenica mattina, il Punto di Informazione Turistica presente all’interno dei giardini pubblici di piazza Civitavecchia.

All'inaugurazione, in piazza Civitavecchia, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, anche il consigliere Alessio Manuelli. Il PIT sarà aperto ogni fine settimana il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. La domenica dalle 9.30 alle 12,30.

“Presso il Pit – dice il sindaco Tidei - sarà possibile avere informazioni e conoscere le attrattive locali. Un servizio per turisti e cittadini, che necessitano di notizie utili alla visita e alla permanenza nella nostra città”. Ad occuparsi della gestione del punto turistico è la biblioteca civica, che coordina i ragazzi del servizio civile, che si occupano del front office e della divulgazione del materiale informativo inerente le attività culturali e turistiche. “Fin dai primi minuti di apertura – spiega la consigliera Paola Fratarcangeli, promotrice del progetto - abbiamo notato che moltissimi visitatori si sono rivolti al gazebo del Pit per chiedere informazioni di vario tipo. In particolare, le persone vogliono sapere come e quando poter visitare il sito archeologico di Castrum Novum o gli orari di apertura del Museo del Mare e della Navigazione Antica al castello di Santa Severa”. Ecco allora che presso il Pit si potranno avere tutte le informazioni e ritirare il materiale illustrativo. Gli amministratori, si rivolgono a tutte le attività private informandole che è possibile portarsi al punto turistico per ricevere depliants o notizie sulla propria attività o sulle iniziative di interesse pubblico. “I ragazzi del servizio civile – precisa l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - che fanno riferimento alla nostra biblioteca e al museo civico, si alterneranno negli orari di apertura del Pit per accogliere i turisti che scelgono Santa Marinella. Sono tutti ragazzi qualificati, di formazione universitaria, che parlano le lingue straniere e hanno ottime capacità relazionali. Loro sapranno dare tutte le informazioni utili sulle varie iniziative culturali della città, fornendo i programmi delle iniziative che sono attualmente in corso”.