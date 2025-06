CERVETERI – Visita “improvvisata” in municipio ieri per gli alunni della classe 5 a dell’istituto comprensivo Giovanni Cena. Durante una passeggiata organizzata nel centro storico della città, la sindaca Elena Gubetti ha invitato i bambini a visitare gli uffici comunali. Presenti all’incontro non programmato lo staff del primo cittadino, gli assessori Manuele Parroccini e Francesca Cennerilli e il presidente del consiglio Carmelo Travaglia e i docenti Giuseppe Fresca e Federica Parroccini.

