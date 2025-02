TOLFA - "Ho trascorso a Tolfa tutte le mie estati, nel secolo scorso: per me quei due mesi a casa dei nonni, da agosto fino a S. Egidio, a settembre, significavano spensieratezza e felicità, avventura e scoperte". Ad esprimersi così Giuseppe Paradisi, il quale, innamorato di Tolfa, ha realizzato un meravigliosissimo ed emozionante video pubblicato su YouTube e su Facebook, dal titolo: "Un ricordo che mi manca" e questa clip contiene immagjni del passato e la canzone di Padelli, una vera dichiarazione d'amore per il Borgo collinare. Questo video sta avendo tantissime visualizzazioni e numerosissmi complimenti. In molti stanno aggiungendo ricordi di Tolfa e della sua gente. "Il prato davanti alla casa di Vicolo d’Italia diventava la giungla di Sandokan e le praterie del Texas; la “caselletta” sotto il ponte era Fort Apache; gli scalini davanti al giardino di mia nonna erano diventati la cabina di comando della nostra astronave, ben prima dell’Enterprise del capitano Kirk; e la Rocca cos’altro era, se non il castello del principe Valiant? E poi c’era il cinema di Pippo e della Celeste: quei pomeriggi a guardare i film dei “forzuti”, le serate nella saletta del juke box a gettonare l’ultimo successo dell’estate, e poi di corsa alla sala giochi, con le interminabili sfide a biliardino e i record del flipper da battere; e ovviamente i lenti da ballare alla Capannina, quando, ai giochi di cowboys e indiani, si sostituirono altri giochi, che finivano nei discreti vialetti del Giardino. Le “vasche” la domenica in Piazza Nuova, le corse in bicicletta da Tolfa ad Allumiere, le gite al Cavone, a Rota e a Monterano, e infine la musica, la scoperta dei Beatles e dei Rokes: quella volta che suonammo sopra un camion in piazza Vecchia, o quando partecipammo alla gara dei complessi a Civitavecchia. Il tempo passa e tutto cambia. Inesorabilmente. Cambiano i luoghi, le cose e cambiamo noi. Di quegli anni resta qualche foto un po’ sbiadita e, come abbiamo scritto io, mio fratello Claudio e il nostro amico Carlo in questa canzone, rimane solo il ricordo. “Un ricordo che mi manca”. Abbiamo messo insieme un video, che dedichiamo ovviamente a tutti gli amici di un tempo, ringraziando tutti gli iscritti al gruppo che hanno visto gli altri filmati che abbiamo dedicato a Tolfa e che ci hanno fornito con le loro foto spunti e idee".