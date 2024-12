MONTALTO DI CASTRO – Nella notte di ieri, un efficace intervento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tuscania ha permesso di recuperare una macchina rubata e di denunciare due giovani per ricettazione e guida senza patente.

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione notturna, sono stati allertati dalla centrale operativa che segnalava la presenza di un'autovettura rubata poco prima nella zona.

Grazie ad una tempestiva e mirata attività di ricerca, i carabinieri hanno individuato il veicolo in fuga e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a intercettarlo e a bloccare i due occupanti.

A bordo dell'auto si trovavano due giovani italiani, rispettivamente di 22 e 27 anni.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente era privo di patente di guida, non avendola mai conseguita.

Un controllo più approfondito e la perquisizione del veicolo e dei soggetti hanno poi portato al rinvenimento di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Alla luce di quanto emerso, i due giovani sono stati denunciati in concorso per ricettazione e guida senza patente. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura per il consumo di stupefacenti. La macchina, nel frattempo, è stata restituita al legittimo proprietario.

L'intervento dei Carabinieri della Radiomobile ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di un reato e di togliere dalla circolazione un mezzo rubato, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini.

L'operazione testimonia ancora una volta l'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella repressione dei reati.

