FIUMICINO – L’amministrazione comunale ha raggiunto un traguardo significativo con l’approvazione della proposta di decentramento amministrativo ad Aranova, votata ieri dal Consiglio Comunale. Un progetto atteso da anni, finalizzato ad avvicinare l’ente locale alla comunità, rendendo i servizi più accessibili.

“Un risultato importante per la nostra città, la dimostrazione di come abbiamo trasformato gli impegni elettorali in azioni concrete – ha dichiarato il sindaco durante l’intervento in Aula –. Dopo un anno e mezzo di lavoro, possiamo finalmente dare attuazione al decentramento, da sempre al centro del nostro programma. La nuova sede comunale ospiterà un distaccamento della Polizia locale, gli uffici di Fiumicino Tributi e altri servizi dedicati ai cittadini. La struttura, moderna e funzionale, si estende su oltre 500 metri quadrati e dispone di un piazzale esclusivo con 22 posti auto, oltre a due parcheggi riservati alle persone con disabilità”.

“Gli uffici di Polizia Locale opereranno in zona per rispondere meglio alle esigenze di sicurezza e prevenzione – ha proseguito il primo cittadino –. Attualmente, gli agenti devono coprire un territorio vasto, con un notevole dispendio di risorse. Grazie al nuovo distaccamento, il servizio sarà più rapido ed efficace, garantendo interventi tempestivi e una maggiore presenza sul territorio. Offriremo una struttura all’altezza delle aspettative dei cittadini, riducendo le distanze fisiche e burocratiche tra l’amministrazione e la comunità”.

Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza di questo progetto per il futuro della città: “Questo intervento rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di modernizzazione dei servizi pubblici. Vogliamo che ogni cittadino si senta parte integrante della comunità, potendo accedere ai servizi comunali in modo più semplice e immediato.

Il decentramento non è solo una questione logistica, ma un segnale concreto della nostra volontà di essere vicini alle persone, ascoltando i loro bisogni e rispondendo in maniera puntuale. Aranova diventerà un punto di riferimento per tutta l’area nord del nostro territorio, garantendo non solo più sicurezza, ma anche una maggiore qualità della vita”.

