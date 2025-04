ALLUMIERE - Ad Allumiere è il giorno della solenne e sentita processione del Cristo Morto. Il parroco ha promosso fin dei minimi particolari il solenne corteo religioso che si snoderà dalla chiesa lungo le vie del paese animata dalla banda Amici della Musica. Don Roberto, da quando è arrivato, ha apportato varie e significative novità che sono molto piaciute agli allumieraschi: quella di quest’anno è che all’uscita di ogni quadro verrà letto un passo del Vangelo riguardante la Passione e Morte di Gesù e, mano mano che il parroco leggerà i passi, usciranno dalla chiesa in contemporanea i simboli.

Ad aprire la processione del Cristo Morto sarà la grande e bellissima croce con i simboli della passione, accompagnata da due fiaccole, sei tamburini (uno per ogni Contrada) e dai bambini e ragazzi del catechismo. A seguire il primo quadro portato dalla Contrada Ghetto: Gesù nell’orto degli ulivi con l’angelo e i simboli delle monete del tradimento e i bastoni portati dai figuranti. Il secondo quadro riguarderà Gesù flagellato alla colonna e sarà portato dalla Contrada Santantonio, con i figuranti che porteranno i simboli della corda e delle catene e dei flagelli. Seguirà il terzo quadro: Gesù coronato di spine portato dalla Contrada Burò con 2 simboli: il mantello scarlatto e la corona di spine. Il quarto il quarto quadro sará Gesù caricato dalla croce e sarà trasportato dall’associazione Sant’Antonio abate con i figuranti che porteranno la croce e la Veronica che porterà il panno con impressa l’immagine di Gesù. Il quinto quadro, trasportato dalla Contrada Nona, sarà quello di Gesù crocifisso con i figuranti che porteranno martello e chiodi, Dadi e la tavoletta con l’iscrizione Inri. Seguirà la Banda musicale, Amici della Musica di Allumiere diretta dal maestro Manuel Pagliarini, dietro i figuranti con la croce e i sacerdoti, uno dei quali porterà la reliquia della Santa Croce

Il sesto quadro sarà quello di Gesù morto portato dalla Contrada Polveriera con quattro lampioni agli angoli della bara portati dalle donne della Contrada con la mantellina; i figuranti porteranno canna e spugna e il lenzuolo bianco che è servito per avvolgere il corpo di Gesù. Anche quest’anno il momento forse più emozionante sarà l’incedere dei penitenti con le catene alle caviglie. Dietro di loro il settimo quadro, quello della Madonna Addolorata portata dalle donne con la mantellina con impresso il cuore trafitto da sette spade. A seguire le pie donne con i sette dolori di Maria. L’ottavo quadro sarà quello della Maddalena portato dalla Contrada La Bianca con i figuranti che porteranno oli aromatici e bende. Il nono quadro sarà invece quello dedicato alll’apostolo San Giovanni portato da un rappresentante per ogni Contrada come simboli verranno portati il manto della Madonna e il Vangelo. Seguiranno le autorità civili e militari e il popolo tutto.

