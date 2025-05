CIVITAVECCHIA – Sarà celebrata domani pomeriggio alle 18.30 in Cattedrale la Santa Messa per l'elezione del nuovo Papa, in vista dell’apertura del Conclave, il giorno successivo, mercoledì 7 maggio.

«Nell'elezione del nuovo Papa – ha ricordato monsignor Cono Firringa, parroco della Cattedrale - è coinvolta tutta la Chiesa, attraverso la preghiera unanime dei fedeli, perché lo Spirito Santo illumini i Padri Cardinali nel fare la scelta del Successore di Pietro secondo la volontà di Dio e non degli uomini, per il vero bene della stessa Chiesa. Invitiamo quanti vogliono unirsi alla preghiera per la scelta del nuovo Pontefice a partecipare a questa celebrazione».