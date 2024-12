SANTA MARINELLA - Prenderà il via dal 4 luglio “Piccoli scienziati”, il laboratorio ludico scientifico dedicato ai bambini.

L’iniziativa, organizzata dalla biblioteca comunale, rientra nel programma estivo dell’Assessorato alla Cultura e nella programmazione finanziata dal piano biblioteche 2023. Sono previsti incontri settimanali, completamente gratuiti, ogni giovedì fino all’8 settembre, presso la Casina Trincia. «Con questi appuntamenti pomeridiani – dice il sindaco Tidei - intendiamo far avvicinare i giovani cittadini e le loro famiglie ai temi dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente. Abbiamo a cuore il futuro del nostro pianeta ed è per questo che sosteniamo tutte le iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare e far conoscere la natura e gli esseri che la popolano. Ringrazio l’assessore alla cultura e la nostra biblioteca che propongono attività culturali attente a questi temi».

«Si tratta di un progetto che è iniziato la scorsa primavera e che ha visto la partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria della città – sostiene l’assessore Vinaccia - riscuotendo apprezzamento da parte dei bambini e delle loro insegnanti. Gli incontri previsti per l’estate sono rivolti a tutti i giovanissimi e alle loro famiglie, che invito a partecipare, certo che sarà un’esperienza divertente e molto stimolante, perché si parlerà di biologia, ecologia e scienza, attraverso giochi e laboratori adatti ai bambin. Lo scopo è di sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030».

Saranno sei appuntamenti con giochi e didattica sperimentale ed interattiva che si svolgeranno nel giardino della Casina Trincia il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e sono tenuti dagli operatori dell’Associazione G.ECO, che si occupano dal 2009 di divulgazione scientifica, educazione ambientale, formazione e didattica nei campi della biologia, dell’ecologia e della sostenibilità.

Tutti i progetti portano avanti tematiche scientifiche ad approcci pedagogici innovativi e si avvalgono dell’utilizzo di metodologie di didattica attiva.

Le proposte didattiche rivolte ai giovani scienziati sono varie, un “Aspira insetti”, uno strumento che permette di catturare piccoli invertebrati senza danneggiarli, “Pianta la pianta” e “L’Orto da asporto”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA