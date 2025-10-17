Durante un servizio di controllo del territorio condotto nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Civita Castellana hanno fermato un’autovettura con a bordo due giovani cittadini cileni, che si aggiravano nella zona attirando l’attenzione dei militari. L’insolita presenza dei due giovani ha, infatti, spinto i carabinieri, che da giorni stanno conducendo mirati servizi di contrasto ai reati predatori in tutta la provincia, a perquisire l’autovettura rinvenendo all’interno dell’abitacolo numerosi oggetti da scasso.

Tra il materiale sequestrato, infatti, i militari hanno trovato passamontagna, una ricetrasmittente, un binocolo professionale con bussola e telemetro integrati, guanti da lavoro, fari portatili e diversi utensili come tronchesi, pinze, cacciaviti e un kit di chiavi per montaggio e smontaggio.

All’esito degli accertamenti, i due giovani sono stati denunciati a piede libero alla procura di Viterbo