ORTE - Ancora un'operazione contro il traffico di droga conclusa con successo da parte dei carabineiri della Compagnaia di Viterbo. Nel corso di un servizio esteso coordinato pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione del cantro laziale hanno arrestato, presso lo svincolo di Orte dell'Autostrada del Sole, due viterbesi sorpresi a trasportare un certo quantitativo di stupefacente. I militari dell'Arma hanno individuato e fermato una vettura sportiva sospetta, a bordo della quale viaggiava una coppia già nota alle forze dell'ordine per attività legate al traffico di sostanze illecite. Un’accurata perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di circa 700 grammi di cocaina nascosti nel portabagagli. I due sono stati immediatamente condotti in città per la perquisizione della loro abitazione nel centro storico, nei pressi di piazza Della Rocca, dove i Carabinieri hanno repertato materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi, oltre a tre pezzi di hashish per un totale di circa 1 grammo. Per idue sono subito scattate le manette, la donna poi è stata ristretta nel carcere femminile di Civitavecchia, mentre il suo compagno è stato tradotto alla casa circondariale di Viterbo Mammagialla. La convalida dell'arresto è attesa nei prossimi giorni. I Carabinieri ritengono che l’operazione abbia interrotto un consistente smercio prenatalizio, sottraendo alla criminalità locale introiti stimati in circa 40.000 euro, e assicurando ancora una volta i responsabili alla giustizia.