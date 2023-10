LADISPOLI – Stavolta la decadenza del consigliere comunale Alessio Pascucci verrà votata in aula. Dopo polemiche e notizie solo ufficiose, il punto è stato messo all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale che si terrà mercoledì 4 ottobre a partire dalle 16.30. «Esame delle giustificazioni presentate dal consigliere ai sensi dell’articolo 15 dello statuto comunale». In sostanza maggioranza e opposizione saranno chiamati ad esprimersi sul caso sollevato da Eugenio Trani (da pochi giorni entrato nel partito di Italia Viva) e riguardante le troppe assenze in aula di Alessio Pascucci, attuale consigliere metropolitano. La maggioranza si era presa del tempo con la vicenda passata anche ai raggi ics del segretario comunale durante l’estate. Pascucci dovrà motivare le sue assenze e ogni singolo consigliere poi voterà. Qualora passasse la decadenza dell’ex sindaco cerveterano, lo stesso Pascucci potrebbe presentare comunque ricorso. Certamente un punto spinoso per giunta tirato fuori da un “collega” di minoranza che aveva sostenuto pure la candidatura sindaco di Pascucci durante l’ultima tornata amministrativa per poi accusarlo di aver bucato numerosi consigli in aula e anche di non essere presente nelle varie commissioni consiliari. Pascucci che non è mai intervenuto pubblicamente sulla richiesta di decadenza dalla carica.

Dopo le polemiche il gruppo di minoranza di Ladispoli Attiva aveva risposto al fuoco sostenendo che il vicesindaco di Fdi, Annibale Conti, aveva raggiunto più dell’80% di assenze. Nello stesso tempo il punto sull’eventuale “cacciata” di Pascucci era stato poi congelato nel mese di luglio.

