FIUMICINO - Il 27 marzo, alle 17.30, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, si terrà la presentazione del libro scritto da Giorgio M. Ghezzi “Quell’estate del 1980”. All’evento, patrocinato dal comune di Fiumicino e aperto a tutta la cittadinanza, saranno presenti il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio. «Nel 1980 avevo 10 anni, ho conservato un ricordo confuso di quel periodo della nostra storia in cui esplodevano bombe e si uccideva per le strade: la strage di Bologna, di Ustica, gli omicidi di Piersanti Mattarella, del giudice Amato e di Walter Tobagi. Eppure la vita scorreva, quasi incurante – spiega l’autore che sarà presente all'evento. - Ho voluto ricostruire cosa significasse vivere quei giorni attraverso lo sguardo di un adulto e quello di un bambino che insieme osservano i fatti e faticano a comprenderli e ad accettarli, vivendo nel frattempo le loro piccole storie quotidiane. Nel libro, inoltre, la mancata paternità del protagonista, è uno dei tasselli che compone il profilo di un uomo complesso e tormentato». Giorgio M. Ghezzi, scrittore e giornalista, ha all’attivo diverse pubblicazioni in cui affronta, con uno sguardo attento e sensibile, le vicende della storia recente intrecciate alla dimensione personale dei suoi protagonisti. Nato a Milano, ha collaborato con importanti testate nazionali, occupandosi di cronaca e cultura.