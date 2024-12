LADISPOLI - I grandi stravolgimenti creati dalla pandemia, le sfide e le fragilità adolescenziali, ma anche il grande potenziale della rete del terzo settore e del volontariato, per dare significato alla propria esistenza e contribuire positivamente alla società. Questi alcuni dei temi affrontati dal libro “La Voce di Iside” (Readaction, 2024), della giornalista e scrittrice Claudia Conte che sarà presentato martedì 10 dicembre alle 18 nell’aula consiliare “Fausto Ceraolo” del Comune di Ladispoli in Piazza Falcone 1.

Attraverso la storia della diciottenne Iside, in un tempo segnato da un vuoto di valori, il libro si propone di promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale come cura del disagio giovanile.

All'incontro interverranno il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, l’assessore alla Pubblica istruzione e Cultura, Margherita Frappa, e il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino. L’incontro sarà moderato dal giornalista Ricky Filosa.

