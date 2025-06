SANTA MARINELLA – “Apprendiamo la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco Pietro Tidei, in merito all’utilizzo dell’auto di servizio per un viaggio da e per l’aeroporto di Ciampino. Non si pensi di liquidare la vicenda come una semplice questione giudiziaria, siamo di fronte a un tema politico gravissimo, che riguarda il rapporto tra chi governa e la comunità che rappresenta”.

Questa la nota della sezione cittadina della lega. «Non basta sbandierare risparmi personali sul passato, né evocare lettere anonime o presunte foto false – continua la Lega - oggi c’è sul tavolo un atto ufficiale della Procura che parla chiaro. Se dovessero trovare conferma le contestazioni mosse al sindaco, ci troveremmo davanti a un uso inaccettabile dei mezzi comunali, del tutto incompatibile con il ruolo di rappresentanza istituzionale. Lasciamo naturalmente che la giustizia faccia il suo corso, ma il piano politico non può restare in silenzio di fronte a fatti di questa gravità. Non esiste bilancio morale che possa cancellare questo principio basilare. Non esiste carriera pregressa che possa autorizzare comportamenti fuori dalle regole. Non esiste furbizia che tenga di fronte al rispetto che ogni eletto deve ai cittadini. Per rispetto verso le istituzioni e verso i cittadini, per il decoro della nostra comunità, per il danno di immagine arrecato a Santa Marinella, la Lega chiede le immediate dimissioni del sindaco Pietro Tidei”.

