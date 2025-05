LADISPOLI - I residenti del centro protestano perché da svariati giorni l’illuminazione è ko e durante la sera cresce il malcontento di chi vive in questa zona.

«I marciapiedi sono dissestati, ci sono dei cantieri che ti costringono a camminare in mezzo alla strada rischiando di essere travolti dalle auto e, naturalmente, questa situazione di buio totale per via dei lampioni spenti da tempo potrebbe favorire i ladri», denunciano i cittadini che si chiedono: «Che aspetta il Comune ad intervenire?».

