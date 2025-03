Forte vento e danni questa mattina a Viterbo. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo della Tuscia nelle corso della notte, ha avuto pesanti ripercussioni soprattutto in piazza del Comune. Ieri mattina lo scenario è stato impressionante: un esercizio pubblico ha avuto i tavolini ribaltati, una struttura in vetro rotta e strappate le tende.

Il vento ha scaraventato a terra anche le transenne che delimitano il cantiere per la pavimentazione della piazza.