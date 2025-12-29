LADISPOLI – Una giornata di festa per celebrare i campioni con un ospite d’eccezione il tedoforo Andrea Pellegrini. Il plurimedagliato azzurro dei Giochi paralimpici nella scherma è stato scelto come simbolo per Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e ha presto parte all’iniziativa “Atleta dell’anno”. L’evento è nato per rendere omaggio non solo ai campioni che portano il nome della città sui podi più prestigiosi, ma anche a quel fitto tessuto di associazioni che ogni giorno promuovono la disciplina e l’aggregazione tra giovani. Hanno aderito i rappresentanti del Comitato Regionale del Coni, il presidente del Comitato nazionale Fair play Ruggero Alcanterini, atleti, dirigenti e società. «Solo un grande gioco di squadra – dice Stefano Fierli, delegato ai Rapporti con Federazioni ed enti sportivi - può permettere la riuscita di una giornata simile. Ringraziamo l’ufficio Sport, Asd Lions, le associazioni, Polizia, Carabinieri».

