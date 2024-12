LADISPOLI – Ancora un cane di grossa taglia che assale uno esemplare più piccolo. Ancora una fuga del padrone che non è rimasto a sincerarsi delle condizioni sia dell’animale che della sua proprietaria, una donna al non mese di gravidanza che ha deciso di raccontare l’episodio pubblicamente nel quartiere residenziale del Miami. La donna era a passeggio con la figlia di soli 6 anni e due cagnolini, un barboncino e un meticcio. «Abbiamo girato l’angolo – scrive Noemi – trovandoci faccia a faccia con un uomo alto con la barba bianca alto barba con il suo molosso taglia grande color marrone. Abbiamo esitato sin da subito e in effetti quel cane ha attaccato il nostro. È stato un momento di grande panico, il padrone non era assolutamente in grado di gestire il cane partito all’attacco, avendo ovviamente la meglio sul piccolo. Nonostante si sia fiondato sul nostro cucciolo non è riuscito ad afferrarlo al collo rompendogli solo la pettorina». Solo un grande spavento, l’uomo non si è fermato. «È scappato con il suo cane per paura immagino di qualche ripercussione – aggiunge - senza preoccuparsi minimamente del nostro cane o chiedere se stessimo tutti bene. Alla scena ha assistito mia figlia che piangeva ed urlava dopo aver visto il suo cane attaccato ed io incinta di 9 mesi». I cittadini tornano a chiedere più controlli specialmente per chi va a passeggio con i cani senza guinzaglio o museruola. Solo pochi mesi fa brutta disavventura per una signora ferita al gluteo dal morso di un cane sul lungomare.

