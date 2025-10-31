ALLUMIERE – Un’operazione rapida, precisa e di grande efficacia quella condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Allumiere che, nei giorni scorsi, in località Pontoni hanno scoperto e sequestrato 30 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 45 grammi), un sacchetto di cellophane contenente 11 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 41 grammi. Sull’operazione è intervenuto il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, che ha voluto esprimere pubblicamente il ringraziamento e il plauso ai Carabinieri per l’impegno costante sul territorio. «Questa operazione – sottolinea il sindaco Landi – assume un’importanza notevole, perché è andata a debellare una postazione di spaccio che si trovava non troppo lontano dal centro urbano del nostro comune. Questo intervento rappresenta un segnale chiaro e concreto di presidio del territorio e di tutela della nostra comunità». Il primo cittadino ha poi aggiunto parole di gratitudine e riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine e sul valore della prevenzione: «Si percepisce – spiega il sindaco – il grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine, in particolare dall’Arma, su un fronte così delicato come quello dello spaccio nei boschi, diventato negli ultimi tempi un fenomeno preoccupante dal punto di vista sociale. Ringrazio e mi complimento con la Stazione dei Carabinieri di Allumiere e con tutta la Compagnia che ha partecipato a questa importante iniziativa di ripristino della legalità». L’intervento conferma l’attenzione costante dell’Arma verso un territorio vasto e complesso come quello collinare, dove i boschi e le aree più isolate vengono talvolta utilizzati come basi logistiche per attività di spaccio e occultamento di sostanze stupefacenti. “La sicurezza – ha ricordato Landi – non è solo un compito delle forze dell’ordine, ma un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini. Solo insieme possiamo difendere la tranquillità del nostro territorio e garantire un futuro più sicuro per i nostri giovani”. Con questa operazione, i Carabinieri di Allumiere confermano la loro presenza costante e la loro dedizione al servizio della legalità.