LADISPOLI – Laura Vanni e “Il segreto dell’energia vitale”. Tutto pronto per la presentazione del suo libro. L’evento si terrà oggi alle 18 presso la libreria “Scritti & Manoscritti” di via Ancona. L’opera è stata edita dalla Piemme Mondadori e parla di temi importanti come l’alimentazione, l’attività fisica, il riposo e le emozioni. Laura punta molto sulla yangsheng, vocabolo cinese che significa “arte del coltivare la vita”. Gli antichi insegnamenti della cultura asiatica vengono applicati alla società occidentale dei tempi attuali. «Nelle prime pagine del testo – è quanto racconta Laura Vanni - dico che per andare avanti bisogna fare un passo indietro. Corriamo tanto perdendo di vista lo scenario. Così anche per l'alimentazione. Il modo di nutrirsi, la medicina cinese, lo affronta in senso energetico, non c’è un cosa corretta o scorretta. È un modo di vedere che ci può arricchire e aiutare nella scelta degli alimenti da mettere in tavola, prestando attenzione affinché quegli alimenti siano nutrimento e non sazietà. Da lì si va costruire la nostra energia vitale». Un libro scritto con l’obiettivo di acquisire una nuova consapevolezza ma anche per veder nascere una nuova scintilla di cambiamento nello stile di vita delle persone impegnate nella vita frenetica. Laura, ex sociologa ricercatrice nell’ambito delle politiche socio-sanitarie, scopre la medicina cinese e decide di farne il suo nuovo lavoro. La sua missione è rendere ognuno protagonista del proprio benessere. È operatrice tuina e istruttrice di qi gong e taijiquan. Dialoga con una community di oltre ottantamila persone, promuove corsi online e ritiri ed è presente sui principali social come Laura Vanni Medicina Cinese. Vive a Ladispoli con il marito, la figlia e la cagnolina Polly. Ama immergersi nella natura e il suo sogno è fare un lungo giro del mondo senza aerei.

