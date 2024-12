LADISPOLI - «Stavo camminando con il mio monopattino, a causa di una lastra di metallo sulla giuntura del ponte, mi sono fatto veramente male cadendo in avanti». La “frattura” sul ponte 9 Novembre che collega via Sironi a viale Europa si fa sempre più profonda e il rischio che qualcuno prima o poi vi si faccia male diventa sempre più concreto. A testimoniare la pericolosità di un danno presente sulla struttura ormai da qualche anno è stato l’ennesimo cittadino. «Per fortuna non passavano auto», scrive il signor Marco che si appella all’amministrazione comunale per risolvere il problema. Del “caso” si era occupata anche la politica locale. «Nessuno controlla che l'asfalto venga ripristinato, nonostante siano in tanti ad attendere che venga ripristinata la normalità sulle nostre strade», aveva scritto già ad aprile scorso il circolo di Sinistra Italiana Litorale Nord "Mahsa Amini". «È qualche anno che fanno finta di non vedere la rottura delle giunture in gomma sul cavalcavia - scrive il signor Stefano - Aspettiamo il morto». Da Palazzo Falcone intanto fanno sapere che «l'ufficio sta lavorando ad un progetto di risoluzione della problematica, in quanto deve essere completamente sostituito il giunto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA