CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia rafforza il suo impegno per la sicurezza urbana avviando la Fase 2 del progetto di videosorveglianza. Grazie a un contributo di 44.178,48 euro assegnato dalla Prefettura di Roma, verranno installate nuove telecamere di alta qualità in tre punti strategici: piazzale degli Eroi, via Armando Diaz e corso Centocelle. La società scelta per la realizzazione del progetto è la “Intellitronika S.r.l.”, che già si occupa dell’impianto presente in città e offre sistemi certificati per elevati standard di sicurezza. Il costo totale dell’operazione è di 44.116,42 euro e sarà finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada. Attualmente la città dispone di circa 40 telecamere operative, monitorate dalla sala operativa della Polizia Locale e concentrate su aree centrali come il Ghetto e la Marina. Tuttavia, rimangono scoperte le zone degli accessi nord e sud, fondamentali per un controllo più puntuale del territorio. Questo intervento mira non solo a migliorare il monitoraggio urbano, ma anche a prevenire fenomeni di degrado e garantire una maggiore sicurezza per cittadini e visitatori.

