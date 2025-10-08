LADISPOLI – Semaforo verde per la riqualificazione delle strade rurali. Un intervento atteso da anni dagli abitanti alle prese con voragini sul manto stradale. Come si apprende sull’Albo pretorio del municipio, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria della pavimentazione, un progetto da circa un milione di euro. Le campagne necessitavano di un nuovo restyling, anche perché spesso i cittadini hanno presentato il conto in questi anni chiedendo il risarcimento dei danni per aver spaccato ruote e sospensioni delle auto. Nel dettaglio si procederà in via dell’Infernaccio, via della Cannella, via dell’Acquedotto Statua, via Rimessa Nuova, via delle Casermette, via Olmetto, via delle Carciofete, via dei Monteroni e via della Sorgente. Perciò verranno coperte molte zone delle località agricole Monteroni, Olmetto Monteroni e Boietto. Soddisfazione da parte della giunta comunale anche perché è un fatto storico che si intervenga in periferia. «La prossima settimana bandiremo la gara – afferma Marco Pierini, quindi se tutto procederà senza intoppi, entro fine novembre dovrebbero iniziare i lavori. Per la prima volta saranno opere diciamo così massicce e qualche altro tratto lo faremo con il ribasso e somme a disposizione». Naturalmente qualche disagio ci sarà per gli abitanti quando entreranno in azione ruspe e operai ma si dovrebbe procedere un po' alla volta per consentire che almeno alcune strade limitrofe siano libere. Nei giorni scorsi aveva parlato anche il sindaco, Alessandro Grando preannunciando pure il piano anti-buche nel quartiere Cerreto e Campo Sportivo. Tra le aree viale Mediterraneo, via dei Giacinti, via dei Gelsomini, via dei Mughetti, via delle Camelie, via dei Tulipani, via dei Lillà, via delle Ortensie, via delle Gardenie, via dei Ciclamini, via delle Orchidee, via delle Azalee, via delle Viole, via dei Garofani e via dei Fiordalisi. Nel 2025 – ha poi confermato lo stesso primo cittadino ladispolano – l’amministrazione comunale ha stanziato circa 6 milioni di euro per la ripavimentazione delle strade.

©RIPRODUZIONE RISERVATA